張榮味收賄判8年 張麗善：政治迫害、司法不公

張嘉郡（左二）連說3次「父親絕對沒有做出對不起雲林人的事」數度哽咽。（記者廖淑玲攝）

2018-07-05 12:12

［記者廖淑玲／雲林報導］前雲林縣長張榮味涉及林內垃圾焚化廠收賄弊案，其胞妹張麗善今天帶著張榮味女兒張嘉郡、兒子張鎔麒，由律師羅裕欽陪同對外說明，痛批該案詐欺黃牛無罪，無辜關係人的張榮味有罪還要入獄，控訴司法不公，政治迫害。

因涉林內鄉焚化廠工程案，張榮味被以「期約賄賂」罪判刑8年定讞，針對此案，羅裕欽說，從最高法院公布的判決文看出張榮味沒有收一毛錢，卻被以期約賄賂定罪，堪稱是檢察官濫行起訴、法院誤判的案件，連法界都難以信服。

張嘉郡痛陳，當司法淪爲政治鬥爭的工具，誰還能主持正義？她表示，對於父親張榮味的判決結果，感到痛心至極，整件事件從調查到判決，都讓人感到充滿針對性與政治算計，並連說3次「父親絕對沒有做出對不起雲林人的事」，張嘉郡數度哽咽，看父親受此冤委，身爲子女既不信服也充滿不捨，但仍會堅強面對並感謝各界的關心。

張麗善等人針對案情也提出3點質疑，包括賄賂應有對價關係，如果沒有行賄之人，怎麼會有收賄罪？何來期約收賄之有？法官為入人於罪，竟以期約收賄定讞，但判決內文從頭到尾也證明張榮味從未收受過任何一毛錢，法官卻只採信汙點證人的一面說詞，如此薄弱的證據力，如何將人定罪8年？該案真正收賄的人徐治國經轉為汙點證人隨意汙衊指控後卻獲判無罪，收錢的人無罪，沒有收錢的人卻被判刑8年，這樣還有公理嗎？

張嘉郡說，家人每天都在期待司法能還給父親清白，但總是在選舉前才能等到回應，她強調，這種「巧合」，是司法凌遲，折磨著每一位相信張榮味的人，而如今這份判決，不僅使人心寒，也見識到台灣政治環境的卑劣。

張麗善說，哥哥張榮味從踏入政壇以來始終相信「清者自清，濁者自濁」，也相信法律會還給善良的人公道，堅信自己的清白、堅信司法一定會還給他公道，相信司法是正義的最後一道防線，但是非常遺憾，歷經兩次無罪判決，完全沒有具體事證，更沒有對價關係的情況下，只是子虛烏有的指控，期約行賄者判無罪，受賄者沒任何金錢往來竟然判如此重罪，明顯司法不公，讓人對於司法公正的期待完全破滅。

張麗善更質問，假設沒有選舉，會如此判刑嗎？今天就是因為選舉，才下如此重手，讓人質疑台灣司法已死，淪為選舉鬥爭的工具，明顯就是政治迫害，雖然全案已經定讞，但她仍然會尋求司法救濟的程序，打擊不公不義，希望能還給哥哥最後的公道。

張麗善為哥哥張榮味打抱不平，強調這麼多年來張榮味因為選舉，不斷遭受抹黑、攻擊、污名化，但許多雲林人相信哥哥是濟弱扶傾、重情重義、講信用的人，身為張榮味的妹妹，非常不捨，張家人不害怕接受檢驗，會積極迎向所有挑戰，她和張家人絕對不會被擊倒，會更堅定勇敢走下去。