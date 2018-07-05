推離岸風電 經濟部：114年帶動總投資額達9625億元

經濟部預期，114年將累計創造離岸風電投資額達9625億元。（資料照）

2018-07-05 11:55

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府積極推動離岸風電的發展，經濟部今天向行政院長賴清德報告表示，經濟部預期114年將累計創造離岸風電投資額達9625億元，每年約可提供198億度潔淨電力，累計創造約2萬個就業機會，同時帶動年減碳量達1047萬噸，將有利於實現我國綠色能源發展、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。

賴揆今天主持院會聽取「我國離岸風電推動進展」報告。他表示，為推動我國能源轉型並達成2025年非核家園目標，經濟部以兼顧能源安全及產業發展為前提，以「先示範、次潛力、後區塊」的策略推動離岸風電，現已完成第2階段潛力場址5.5GW的招商作業，加速提升再生能源發電占比。

他指出，離岸風場申設程序，涉及經濟部、內政部、交通部、文化部、農委會等部會權責，請各部會配合國家能源政策，簡化行政流程並排除申設障礙，積極協助開發業者辦理籌設程序，並請經濟部確實做好個案管考，以如期達成設置目標。

賴清德說，除了協助風場業者完成申設程序外，請經濟部也務必掌握電網工程、港埠設施工程等相關基礎建設時程，以提供建置離岸風場所需之基礎量能，使離岸風電設施能夠順利加入發電行列。

經濟部表示，賴揆聽取經濟部報告後指示，離岸風電至114年達5.5 GW設置容量已全部分配完畢，各年度開發業者及建置風場均已確定，經濟部將與開發業者共同合作，加速相關行政作業及完備基礎設施建設，如期如質完成離岸風電建置目標，打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落。