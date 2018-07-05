才說不會改名... 印航屈服將「台灣」改為「中華台北」

印度航空近日已將官網上的「台灣」（Taiwan）更改為「中華台北」（Chinese Taipei）。（路透）

2018-07-05 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國對全球航空業者發出的「一中」追殺令，多數業者已屈服，原本印度航空等不願更改台灣名稱，稱應由政府來決定，但印度航空近日已將官網上的「台灣」（Taiwan）更改為「中華台北」（Chinese Taipei）。

在中國政府的壓力下，全球許多航空業被迫對「一中政策」表態，更改台灣名稱，目前僅美國三大航空聯合航空、達美航空、和美國航空仍堅持立場，將台灣列為地區或國家，截至6月底之前，印度航空（Air India）也沒有將台灣列為中國領土，但近日發現印航也偷偷更改官網上的台灣名稱。

根據《今日印度》（India Today）報導，印度航空近日已經將官網上「台灣」更改為「中華台北」，印度航空日前表示，是否更名應該由政府來決定，《今日印度》認為，這可能標示著印度當局對此事態度有所改變，有印度專家曾稱，除非中國承認「一個印度」，否則印度航空不會更改台灣的名稱。

目前僅剩下美國等少數國家的航空公司仍未改名，不過中國正對美國施加壓力，美國駐華使館上月底發表聲明表示，中國拒絕美方就台灣改名一事進行討論的要求。