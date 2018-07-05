張榮味索賄判刑 林智鴻：韓國瑜還自認「張派人馬」嗎?

2018-07-05 11:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前雲林縣長張榮味涉及林內垃圾焚化廠收賄弊案昨遭判處8年有期徒刑，民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻表示，韓國瑜過去作為「雲林張派」在北農的勢力要角，與張的關係人盡皆知，過去也曾自稱「私人情感屬張派」。由於韓國瑜於雲林發展事業期間，正好與張榮味索賄時間點有所重疊，他的家族成員當時又曾與張榮味列為議長賄選案被告，韓必須清楚交代當時是如何「輔佐」張榮味，並明確表示他對於張過往收賄、買票行徑有何感想，還會以「張派人馬」自居嗎？

林智鴻說，1994年韓國瑜便有家族成員於張榮味競選議長時，接受旅遊招待，被控「投票收賄罪」，纏訟11年後遭法院判刑7個月，緩刑2年，張榮味也因該案被判刑1年，褫奪公權2年，並遭撤銷縣長資格。

至於韓本人與張的交情，根據前立委張碩文說法，可追溯至張榮味初當選縣長時，一度邀請韓擔任雲林縣副縣長。韓後由張透過農會系統推薦擔任北農總經理，並於去年就任國民黨高市黨部主委時出席交接典禮力挺。

林智鴻批評過去高市議會也曾出現賄選爭議，若韓國瑜過去認同張榮味買票、收賄行徑，現在作為市長參選人，又怎可能給高雄一場「乾淨清白」的選舉？此外，若依據台北市長柯文哲的說法，韓張2人就是「大哥與小弟」的關係，「大哥」張榮味當縣長搞收賄，「小弟」韓國瑜選市長難道要如法炮製？莫非要靠他口中「預估選情最好方式之一」的賭盤來操作？

林智鴻認為，韓國瑜來到高雄至今，都以「救世主」之姿嫌棄高雄，但他最該拯救的其實是他自己！林痛批，韓若無法勇於面對自己過往作為舊金權派系政治的共犯，繼續以顛三倒四的語言，製造其他爭議、轉移焦點，又怎能帶給高雄新的未來？他呼籲韓國瑜必須清楚向市民交代，並表明自己不會像張榮味一樣搞賄選把戲，否則請自動退選，還給高雄真正乾淨的選舉。