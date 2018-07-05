北市擬釋公宅應急 柯P：總不能讓學生流落街頭

市長柯文哲強調，這是救急不救窮的措施，總不能讓學生流落街頭。（記者劉信德攝）

2018-07-05 11:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕文化大學宿舍案衍生風波，台北市副市長林欽榮昨召開記者會，指為保障學生住宿，將提供北投士林科技園區專案住宅、興隆公宅2區出租給學生，12日將和26所大學會談學生宿舍等議題。市長柯文哲今早出席天文館活動後受訪強調，這是救急不救窮的措施，總不能讓學生流落街頭。

媒體質疑興隆公宅等地點偏遠，難道是要學生自備轎車上下學嗎？柯承認地點上確實比較偏僻，但他是希望文大跟侯友宜雙方可以先坐下來把問題解決，保障學生權益，只是北市府手上有公宅，必要的時候可以緊急處理，重申「救急不救窮」原則。

不過計畫期間長達五年恐已超越「急」的範圍，柯文哲對此沒有正面回應，僅再次說，「必要的話可以讓你住」，下週會找教育部、26大專院校校長或總務長來討論，到底缺多少宿舍。

柯也強調，蓋公宅是要給一般老百姓住，有廚房、衛浴設備，若是純粹宿舍用，跟公宅設計不太一樣，先清點一下缺多少，是不是利用公有地蓋宿舍園區之類的，希望學校先清點一下需求。

此外，有媒體指，侯友宜那邊沒說要學生搬，但文大跟學生卻一直說要搬，雙方說法顯有落差，是出了什麼狀況？柯文哲說，昨天又昱跟文大他們開過一次會，大家先搞清楚狀況，不是每個人都外科醫生，一次來就攤牌解決，他們都是來先聽一聽對方底牌，再商量，不會一次搞定，接下來就是暑假，開學前會提出保障學生權益最好的辦法。

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