媒體民調大勝對手 林右昌：翻轉基隆悲情命運

爭取連任的基隆市長林右昌（左2）最新民調大勝對手謝立功。（基隆市政府提供）

2018-07-05 10:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕平面媒體最新民調，爭取連任的基隆市長林右昌，以50％的支持度，大勝國民黨基隆市長參選人謝立功15.9％。林右昌今天上午受訪時表示，上任以來成功讓市民有感，感受到基隆的翻轉與進步，與其從政治角度解讀說是翻轉藍綠，不如說是翻轉基隆悲情的命運，是所有市民的期待，對民調結果心存感激，但也戒慎恐懼，會更加努力、如履薄冰，希望加速推動基隆市的市政。

林右昌說，他相信只要實事求是，把成果端出到市民面前，可以爭取更多的認同，這不只是他一個人的功勞，包括所有市府團隊，以及市民的參與，才能讓市政改造走得更長、更穩，這是這幾年讓基隆大幅轉變，讓基隆人覺得自信而驕傲的原因。

林右昌提到，過去基隆給人的感覺就是灰暗、髒亂，但最近這幾年市中心已經蛻變，像東岸商場、海洋廣場、舊國光客運拆除、興建新的轉運站、忠一路預計在10月打通銜接中山一二路，加上火車站南廣場興建完成，整個市港周邊地區已經讓人耳目一新。

另外包括攤販、違建拆遷等，市府都非常細膩地一一推動化解，讓基隆的市政推動可以快速地往前走，相信這是大家對於市政建設有感的原因，更不用說最近很夯的正濱漁港色彩計畫，讓市民及來基隆的旅客，在視覺上有很大的翻轉。