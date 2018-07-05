年底選舉綁公投案暴增 中選會：不會19提案全達標

立法院內政委員會５日審查中選會預算凍結專案報告，中選會主委陳英鈐列席備詢。（記者方賓照攝）

2018-07-05 10:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會主委陳英鈐今（5）日在立法院臨時會內政委員會受訪表示，今年底公投綁大選，能通過第二階段連署門檻的公投提案，可能沒有大家想像中多，不會19個公投提案通通連署達標，中選會將審慎以對。

中選會今日針對「禁五星旗」全國性公民投票案舉行聽證；該公投主文為「你是否同意立法規範，禁止公開展示」及懸掛中華人民共和國之五星旗幟？

對此，陳英鈐指出，中選會今天所召開的聽證會，先前法務部解釋說違反言論自由，但也要聆聽各界意見，參考其他國家是否有類似做法，或因為國情不同，而有不同處理，最後委員會才會認定，是否符合憲法言論自由的保障，再做成決定。

陳英鈐說，聽證會是為了釐清爭點，提供幾個問題給出席的專家學者與提案人、領銜人，例如到底是否為言論自由保障，刑法處罰是否過於嚴厲？其他國家是否有類似做法。

陳英鈐提及，今日聽證會結束後，要在30天內做成決定，應該會很快。

針對公投提案眾多是否造成選務混亂？陳英鈐說，「過去比較少，今年比較多，有些人覺得混亂，但並沒有混亂」，目前為止，有14個公投案通過第二階段正在連署，7月3日還通過5個，現在正查對連署人數，如果人數沒問題，總計會有19個。

陳英鈐指出，「公投法」今年1月3日才修正三讀通過，許多公投提案真正連署時間，不到法定6個月，假如要以11月24日綁大選，可能沒有大家想像中，會19個全部連署達標。