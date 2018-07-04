彰化縣長選情膠著！民進黨輔選列車搶先啟動 國民黨緊跟

2018-07-04 23:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底選舉，六都之外的百萬人口最大縣彰化縣，民進黨和國民黨都視為「不能輸」的縣市，還有無黨籍加入，選票寸土必爭，選情比六都還要膠著，這個月起，民進黨彰化縣黨部輔選列車鳴笛起跑。

民進黨彰化縣黨部今宣布啟動5合1輔選列車，本月全縣共舉辦4場縣政說明會，闡述施政績效，首波7月敲定的4個場次的縣政說明會，陸續在鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉和埤頭鄉舉辦，黨部主委邱建富說，縣長魏明谷都會到場演說，配合當地黨公職幹部，與民眾近距離的面對面交流。

國民黨也非省油的燈，在黨產被凍結、黨工人力減少下，預計8月開始，全縣26鄉鎮市舉辦廟口開講，與民進黨互別苗頭。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，國民黨目前資源有限，需讓最少的資源發揮最大效益，將從傳統室內開會，走出戶外，到各鄉鎮市活動中心、廟口等社區集會場所，舉辦廟口開講，爭取鄉親認同，同時強化網路文宣，爭取中間選民和年輕選票，彌補傳統動員黨工的人力戰術。

張曼莉指出，國民黨提名縣長參選人王惠美形象佳、歷練豐富，服務處團隊早已總動員，在各鄉鎮市打拚，黨部規劃在縣選委員規定登記參選截止日前，預計8月左右與其團隊共同合作，深入夜市、早市和黃昏市場等場所，加強與民眾近距離接觸。

張曼莉說，黨部未來會輔助王惠美競選團隊陸續發表政策白皮畫，同時讓王惠美與鄉鎮市長、縣議員參選人合照競選看板，陸續在街頭豎立，以聯合競選模式搶進南彰化鄉鎮綠營鐵票區。

兩黨鴨子划水布局選戰，無黨籍黃文玲和洪敏雄，也積極參加活動，與民眾搏感情；黃文玲更提出台灣正名公投議題，搶攻票源。