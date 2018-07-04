凶案再掀死刑呼聲 陳明文：該執行的就該執行

2018-07-04 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕社會案件頻傳，近期輿論再度揚起執行死刑的聲音，有媒體報導甚至指稱，總統蔡英文曾召見法務部長邱太三，商討是否應該要執行死刑救選情，雖然這項說法遭總統府駁斥是「憑空杜撰」，不過，民進黨中常委陳明文今天在民進黨中常會上，則是當著蔡英文的面表明：「該執行的就該執行（死刑）！」

針對死刑議題，有媒體以「不槍決死囚恐影響選情 法務部長受召入府最快11月前執行」為題，報導稱法務部長邱太三曾被召見入總統府，商討是否應該執行死刑，甚至指稱不排除將在11月前執行槍決，既能穩定社會也救選情，「強心針打下去救不活再說嘛！」不過，這番內容遭總統府強力否認，發言人黃重諺表示，該報導在未經查證下，憑空杜撰總統召見法務部長討論死刑執行等不實內容，但事實上，總統從未召集類似會議，也未曾就此與法務部部長會商，因此，總統府特別澄清，並要求立即撤除該則不實報導。

綜合媒體報導，立委陳明文今天也針對死刑議題發聲，下午他在民進黨中常會上，當著蔡英文的面表明：「該執行的就該執行（死刑）！」並在臉書PO文指出，「我們當然理解政府對於極刑的審慎判斷，但在國家尚未廢除此刑罰之前，對於沒有疑義、證據確鑿、罪行重大、影響層面廣泛的極惡案件，該執行的就該執行。」並強調，「不可以苟且、不可以不明確。這是政府對人民的責任」。