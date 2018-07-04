民心沒變？韓國瑜勸陳其邁好好聆聽基層心聲

韓國瑜（藍衣）今出席佛學營活動。（國民黨高市黨部提供）

2018-07-04 22:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對民進黨高雄市長參選人陳其邁所說、高雄民心並沒思變﹗國民黨高雄市長參選人韓國瑜今表示，真心勸請陳其邁應好好聆聽基層內心聲音，他在高雄與各行各業接觸，大家都非常想要改變，期待高雄能有大突破、大發展，民心期待改變是非常明顯的。

對於陳其邁今指稱他「變來變去」，韓國瑜強調這件事他已經公開說明好幾次，目的是為爭取國民黨對南部的重視與奧援，他參選想要讓國家更好，高雄更進步的決心，從來都沒有變過。

韓國瑜今前往阿蓮光德寺、參加全國教師暑期佛學生命教育研習營，他在致詞時指出，最近跑行程很累，每天回家洗澡讓身體清潔，但更重要的是人的心靈也需要洗滌，參加佛學營就是讓內心混沌心靈可徹底洗滌。

韓國瑜說，他32歲當台北縣議員、35歲就當上立委，每天在議會上磨刀霍霍修理官員，久而久之開始得意忘形、「搖擺」驕傲，然而，他白天是立委高高在上，晚上卻是整個人很空虛，失去人生方向。

他透露，後來做了一個決定、離開政壇，外界都覺得他的決定很奇怪，因為他再選並不是選不上，但是他就是覺得找不到自己，心裡很混亂。

韓國瑜離開政壇才44歲，沒有工作很尷尬，他說每天心情不好時，就拿波羅多密心經來唸，心經260個字有很大智慧，包含宇宙所有秘密，他鼓勵台灣政治人物都應該來參加佛學營洗滌心靈，學習之後就可以很愉快地回到工作崗位上。