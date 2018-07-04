蔡總統宴請立委 他們卻都在抱怨這個法...

2018-07-04 21:26

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今天邀黨籍雲林、嘉義、台南立委餐敘，據轉述，會中有立委提到，最近立法院臨時會通過「空氣汙染防制法」，但修法後對十年以上老舊汽機車加嚴標準，未來若不符檢驗標準，就不能上路，被批評為「消滅老車」，尤其中南部反彈非常大，可能影響選情。

據轉述，有與會立委表示，其實關於老舊汽機車規定，以前也有，「研議修法時不應該這樣寫」，但也有立委認為，修法最後是經由立法院通過，現在立委自己抱怨也說不過去，不過此法已經對中南部選情有影響，最近網路上甚至出現空汙法修法會「消滅老車、消滅老農」，讓區域立委陳情接不完。

也有立委提到，8月1日將上路的準公共化托育政策，本來也都是美意、應該要得分的，結果最後竟然被罵成一團，變成失分。

另一名立委舉例說，軍人年改議題好不容易完成，國防部卻出很多錯誤、寄錯信，這讓第一線立委根本沒辦法為行政部門辯護，這必須要小心謹慎。

對此，蔡總統向也在場的行政院秘書長卓榮泰表示，希望行政部門想辦法改善，對政策說明應更清楚。蔡總統也表示，7月15日民進黨將舉行全代會，前半段的時間可以針對政策進行溝通，立委們有什麼意見都可以反映。

而最近許多農產品盛產導致價格波動，蔡總統也關心中南部農業縣市農產品價格，這當中有太多假消息，擔心會打亂交易秩序，要求立委特別關注，看有農委會有哪些可以協助的，立委也應做好橋樑。

嘉義縣副縣長吳芳銘日前曾前表態將選脫黨競選嘉義縣長，在談到嘉義縣選情時，陳明文則對蔡總統說，這是嘉義縣長張花冠的問題，而張花冠的問題，是中央的問題，不是他的問題，要怎麼處理就去處理。蔡英文笑笑說，「那嘉義縣跳過。」

前雲林縣長張榮味4日被判刑定讞，講到雲林選情時，與會者也開前雲林縣長蘇治芬玩笑，說她今天終於可以多吃一點了。

據轉述，嘉義市選出的立委李俊俋談到選情時說，賄選左右嘉義市選舉，除了民進黨之外的另外兩個候選人的人際網絡都很固定，因此要非常努力查緝賄選。

至於台南選情部分，與會人士說，民進黨台南市長參選人黃偉哲說，參加選舉的人很多，前台難縣長蘇煥智、前台聯立委許忠信的參選，對他來說多少有衝擊，但就是努力做就對了。而與黃偉哲初選時競爭激烈的對手陳亭妃也出席了餐敘，一名台南立委轉述，「今天我們台南立委全員到齊，氣氛團結。」