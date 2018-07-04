「連習會」又來了！ 連戰近期訪中祭祖

前國民黨主席連戰近期將登陸祭祖、訪問，並與中國國家主席習近平「連習會」。圖為2013年兩人會面畫面。（中央社）

2018-07-04 20:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義遲遲無法與對岸敲定「國共論壇」及「吳習會」行程，卻傳前國民黨主席連戰近期將登陸祭祖、訪問，並與中國國家主席習近平「連習會」，相關訊息最快下週對外發布。

2013年以來的第四次會面

對此，負責連戰辦公室發言工作的前國民黨立委郭素春今晚僅證實，目前確實正與對岸有關方面聯繫中，但隨行成員名單以及行程內容安排尚待確定，一切要等有確切日期及行程後，連辦才會對外說明。

如果行程確定，這將是繼2013年以來連戰與習近平的第四次會面。

洪秀柱6日率青年赴杭州

此外，前國民黨主席洪秀柱辦公室今天則發新聞稿指出，洪秀柱6日將以中華青雁和平教育基金會董事長身分帶領200名台灣青年，赴中國浙江杭州市參加第一屆「海峽兩岸青年發展論壇」。

洪秀柱辦公室發言人李昶志說，第一屆海峽兩岸青年發展論壇，是中華青雁和平教育基金會與中國大陸有關部門共同舉辦，論壇為期6天，除了主論壇，還有3個分論壇，分論壇後結束安排在浙江省嘉興市、湖州市、紹興市等地參訪。