鄭朝方勤跑地方 與鄉親面對面拉抬知名度

2018-07-04 22:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕以新人之姿披上百里候戰袍的民進黨新竹縣參選人鄭朝方，近來上山下海，實地走訪關西、尖石等地，與鄉親面對面對話，聽取地方的心聲，以新方向、新思維，提出符合縣民需求的具體政策。

鄭朝方團隊表示，新竹縣屬於藍大於綠的艱困選區，加上鄭朝方是第一次參選，為拉抬知名度，民進黨中央黨部準備在本月15日全代會後啟動輔選列車，安排蔡總統、蘇貞昌、鄭文燦等重量級大老聯合輔選，民調高漲、政績優異的新竹市長林智堅，也將配合聯合造勢、宣傳。

鄭朝方團隊準備近期發布新的競選影片，新竹縣、市長參選人並將共推政策、活動和宣傳看版。

鄭朝方連日來馬不停蹄勤跑地方，走訪關西鎮的台紅茶業文化館、應趙秀容邀請參加尖石鄉那羅部落方濟幼兒園畢業典禮、到竹北高中為指考考生送水並加油打氣等。接下來還將前往湖口、新埔、新豐、五峰等鄉鎮市拜訪地方人士。

「相較於其他對手，我是新人，努力的空間還很多。」鄭朝方表示，也許很多人對鄭朝方的名字還不熟悉，他會勤跑，讓更多人認識鄭朝方，讓選民了解，新時代需要新方向、新思維，來帶領新竹縣，「我相信選民會認同我、支持我！」

關於有媒體報導前縣長林光華曾說「如果林為洲『脫黨』參選，他會支持」，鄭團隊表示「隨緣」，地方組織一直有表達善意；但也強調「我們努力爭取的是，40歲以下林姓宗親年輕人的支持」。

民進黨新竹縣黨部表示，預定12日舉辦聯合推薦會，秘書長洪耀福將親到，公布黨提名的地方各級參選人，壯大聲勢。