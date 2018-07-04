「深深愛上台灣！」德國駐台代表將離任 受贈獎章致謝

2018-07-04 19:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國駐台代表歐博哲（Martin Eberts）駐台4年，將於7月下旬離任，外交部長吳釗燮代表總統蔡英文，頒贈紫色大綬景星勳章給歐博哲，表彰他在駐台期間促進台德關係。歐博哲在謝辭中說他駐台後深深愛上台灣，也強調「基於共同價值」的雙邊合作何等重要。

德國在台協會（DIT）今天在臉書發文說，德國在台協會處長歐博哲將於2018年暑假離任，結束4年任期；文章也提到，台灣外交部為了對歐處長在德台關係中的卓越功績表示敬意，於2018年7月3日在隆重典禮中，頒贈紫色大綬景星勳章贈予歐處長。歐博哲在謝辭時則分享，他是如何在這4年裡深深地愛上台灣，而「基於共同價值的雙邊合作」是多麼地重要。

外交部今天晚間也發布新聞稿說，吳釗燮昨天下午代表總統蔡英文頒贈紫色大綬景星勳章給歐博哲，表彰他在駐台期間促進台德雙邊關係的努力及貢獻。

歐博哲曾派駐巴西、日本、法國及沙烏地阿拉伯等國，自2013年8月起駐台至今，任期近4年，預定於7月下旬離任。外交部表示，歐博哲積極推動並提升台德兩國在經貿、教育、青年度假打工、科技、能源轉型及碳交易等領域的合作交流，並協助強化德國政府對我國際參與的支持及聲援。

德國自2017年起連續2年在世界衛生大會（WHA）公開發聲支持我有意義參與WHA。歐博哲今年5月出席能源論壇時也主動談及台灣國際參與議題說，台灣與德國理念相近，且是很好的合作夥伴。他代表德國聲明，不希望台灣被霸凌、遭到國際孤立，德國在環境保護、健康醫衛、航空事務等方面，都支持台灣及台灣人參與國際事務。