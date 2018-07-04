大群館住宿生何去何從？ 文大、又昱、都發局會談結果是…

大群館（見圖）如何解套？學生如何安置？文化大學、又昱公司今天下午到台北市都發局三方會談協調。（資料照）

2018-07-04 19:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天說要找又昱公司、文化大學一起來討論大群館如何解套，以及學生如何安置，今天下午5點三方已到都發局開會，文化大學由代理校長王淑音出席、又昱公司由律師陳佳瑤代表出席，市府則由都發局長林洲民及市府發言人劉奕霆等一同開會。三方開會約1小時，王淑音後會受訪時說，學校有提出自力救濟的方案，剛剛協調會內，市府也有提出拿公宅當宿舍的新方案，校方樂見其成。

王淑音說，文大仍認為大群館是教育設施，但尊重市府裁決。至於是否解約，校方尊重又昱。對於又昱公司是否再租房子給學生，她則說沒有討論到這部分，先朝自力救濟方向努力。

又昱公司律師陳佳瑤說，市府昨天認定大群館違反土地使用分區，又昱就與文化大學討論如何維護學生權益，文化大學提出維護學生權益方案，雙方在細節還在形成共識。至於解約部分，他說，又昱公司跟文化大學都是守法的人，但既然北市府認為違規，雙方已經達成解約協議。而是否會由又昱直接承租給學生，他說，文化大學有照顧學生的方案，會尊重文大。

劉奕霆說，市府所提的方案就是副市長林欽榮下午所說的，可以將士林北投科技園區專案住宅部分供文大學生使用，這部分還有很多細節可以討論，不是說可以直接確定。對於會議中的氣氛，他說，三方很平和討論學生住宿權益。