同婚需要共識？ 陳芳明點名民進黨怒嗆：與社會脫節

2018-07-04 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕針對同婚議題，政大教授陳芳明今天在臉書貼文批評，民進黨權力在握之後就立刻變臉，不斷推三阻四，他怒嗆，兩個人相愛、結婚到底礙了誰？為什麼需要社會共識？並直言，「你可以躲過今年的選舉，（總統）蔡英文如何躲過2020的選舉？」

同婚釋憲近日屆滿週年，但行政院成立的「同性婚姻法制研議專案小組」卻被質疑，只開了3次會議就對外消聲，就連負責督導該小組的國發會主委、政委陳美伶也已不管事，甚至傳出年底的選舉前都不會再碰觸修法議題這樣的說法。不過，陳美伶強調，行政院專案小組會依是否有需要研議之議題而不定期召開會議，並指關於同婚法制的方向及內容，分別由各相關人員與利害關係人持續溝通中，目前尚無具體共識。

陳芳明今日以「結婚需要共識？」為題在臉書發文，批評民進黨在權力在握之後就立刻變臉，並點名從總統蔡英文到閣揆賴清德、立院黨團總召柯建銘等人，都不斷在同婚議題上推三阻四，聲稱「同婚議題需要共識」，讓他直嗆，「這是什麼道理？兩個人結婚，竟然需要社會共識。」

陳芳明也說，當初總統選舉時，曾喊出「我是蔡英文，我支持婚姻平權」的口號，並質疑「大法官會議釋憲，都已經宣稱現行民法是違憲，這還不能構成共識嗎？」、「兩個人相愛，兩個人結婚，到底礙了誰？為什麼需要社會共識？」文末陳芳明批評，「這個從草根崛起的政黨，終於開始與社會脫節。你可以躲過今年的選舉，蔡英文如何躲過2020的選舉？」