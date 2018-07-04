柯P想辦政見辯論會！姚文智：隨時奉陪 最好天天辦

2018-07-04 17:21

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午受訪時說，自己爭取連任，一直思考是否可能在9個議員選區，各辦一場市政說明會、政見辯論會，一次解決，不要宣傳。對此，民進黨台北市長參選人姚文智下午則說，若是說明會，大家各憑本事；若是辯論會，「姚文智隨時奉陪，每天針對各種不同議題辦更好，很歡迎，最好有60場，省得媒體辛苦。」

姚文智今天下午出席民進黨台北市黨部第17屆主任委員、評議委員召集人、執行委員、評議委員就職典禮，會前受訪時談到，有基層建議不要過度「打柯」，否則綠營有些選票會流失，他說，之前很多都是回答媒體提問，上週首席發言人吳思瑤說明，台北市選舉「主打姚文智」，將把姚文智的品牌、都市願景和政策，和市民溝通。

至於網傳7月15日將再舉辦造勢活動，姚文智說，這是以訛傳訛，當天是民進黨全國黨代表大會，當然也是一種造勢，但這跟大家認知的群眾場不同，盼外界不要流傳錯誤訊息，對選舉不是好事。

談到總統蔡英文近來調兵遣將，籌組「中央助選團」力拚選戰，姚文智說，每次選舉皆然，特別是縣市長選舉更是如此，過去民進黨執政「有口皆碑」，「綠色執政，品質保證」，很感謝中央協助造勢。

而中選會昨討論通過年底九合一選舉候選人競選經費最高金額，台北市長選舉為8747萬5000元，柯文哲今天受訪時說，辦2場遊行恐怕就超過，「整個國家都在做假」。姚文智則說，自己辦過遊行，恐怕經費不到柯的十分之一，選舉經費或政治獻金，都有相關規定，自己一向都是依法透明，公開募款，當然會用最撙節、又最有創意方式推動，禁得起檢驗。

談到新任黨部主委陳正德就任，姚文智也說，兩人每天都在交換意見，感謝市黨部整個團隊都動起來，第一階段會黨內整合，大家都很清楚節奏，也很感謝主委，「每天晚上（近來議員座談會）都在我前面演講」。

對於柯文哲思考自己是否可能在6個議員選區，各辦一場市政說明會、政見辯論會，一次解決不宣傳，姚文智說，如果是說明會，大家各憑本事，他當然有權利辯護；如果是辦辯論會，「姚文智隨時奉陪，每天針對各種不同議題辦更好，很歡迎，最好有60場，省得媒體辛苦。」