鳳梨滯銷價崩？ 黃偉哲、高思博陣營互轟

2018-07-04 17:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博日前針對鳳梨滯銷及價格崩跌，質疑執政黨及立委黃偉哲。對此，黃偉哲競選總部發言人邱莉莉及郭國文今天召開記者會，強調外銷量較去年成長，價格也維持一定水準，黃偉哲6月更向關廟農會訂購萬斤鳳梨贈與家扶基金會，請高思博不要為了政治利益，一再放出假消息混淆視聽。

郭國文、邱莉莉說，政府已計算出鳳梨截至今年5月30日已外銷2萬9千餘噸，較去年同期2萬7000噸增加9％；他們也引述關廟區果菜生產合作社理事主席郭忠的意見，強調今年好的鳳梨價格多在1斤12及13元，哪有鳳梨滯銷及價格崩跌的問題？別再為了選舉做政治操作！反觀黃偉哲除了向農委會關心此事之外，還與企業進行公益合作，向關廟農會購買1萬斤鳳梨贈送給家扶基金會，兩相比較之下，誰才是真正關心農民的人？尤其當日上電視的人都很眼熟，例如國民黨黨代表吳忠桀，另一位說黃偉哲沒買鳳梨的先生，也是市議員參選人吳禹寰的助選員，是否有特定政治立場？

對此，高思博陣營發言人盧崑福回擊，農民願意上電視說明困境，難道是為了當名嘴、賺通告費？而且黃偉哲若認為台南的鳳梨沒有價格崩盤問題，為什麼要邀請企業共同購買1萬台斤的鳳梨？而且費用是由因台南安順廠區的戴奧辛污染，被判國賠1.9億元的中石化所支付嗎？為什麼跟他們一起花小錢塑造形象？奉勸黃偉哲還是多注重基層心聲。