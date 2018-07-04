陳其邁推五箭拚百億 要發展運動經濟

2018-07-04 17:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今偕同立委趙天麟、前職棒投手林恩宇等人，提出五箭拚百億、運動新經濟政策，欲全力打造高雄為運動城市，發展運動經濟。

陳其邁指出，運動五箭分別是馬拉松、自行車、高爾夫、棒球冬訓基地和國民運動中心，強調，五箭拚百億是參考專家學者、和產業人士共同評估後，所設定目標，期盼透過這五大運動項目，以兼具健康、生活、觀光面向，為高雄創造一年120億元以上產值。

陳其邁表示，自行車運動以日本島波自行車道為效法對象、透過大旗美東九區為路線核心，可創造每年9.6億產值及3000個就業機會。

高爾夫則發揮高雄冬季氣候溫暖穩定與機場優勢，吸引外國高端消費者，可創造每年22.6億以上產值。

棒球以澄清湖、立德，加上岡山棒球村為中心，目標吸引日、韓每年4支職業球隊、10支高中青棒移訓，可創造近2億元經濟效益。

國民運動中心設置優先以市公有閒置空間、或捷運站周邊空間兩方向，透過民間參與整建與經營方式，發展各區運動特色，以10座國民運動中心設置為目標，預估可創造1000個就業機會及10.5億產值。

五箭拚經濟政策邀請立委趙天麟、前職棒球星林恩宇、亞太高爾夫交流協會秘書長吳文龍、健身工廠執行長陳尚義、台電棒球隊黃鈺程、五福國中青少棒隊教練葉成龍等人與談，期透過與體育界直接交流，尋求高雄運動產業具體方向。