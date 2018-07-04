送審2年 中市產業再生中心自治條例草案遭退回

2018-07-04 18:40

〔記者張菁雅／台中報導〕為推動台中市中區再生、促進在地經濟發展，市府都發局提出「台中市產業再生發展中心設置自治條例」草案，2年前送市議會審議，市議會今日討論該草案，因議員對於成立產業再生發展中心有不同意見，議長林士昌裁示先退回此案，請市府補充資料，下次會期再審。

「台中市產業再生發展中心設置自治條例」草案在2016年9月經市政會議通過，並送市議會審議，市議會法規委員會審查決議送大會討論，大會若同意設置產業再生發展中心，此案再送回法規委員會逐條審查。

市議會今天討論時，國民黨議員李中表示，法規委員會對於成立行政法人有疑慮，認為這是都發局的業務，市府若覺得層級不夠，可將都更科提升為都更處；另外，產業再生發展中心設立後，將成立基金以供運作，這筆基金卻由經發局管理，到底市府要做商圈再造，還是以都更方式改造中區，目前定位不明，建議退回此案，請市府修改，讓事權統一。

民進黨議員江肇國則說，該草案攸關舊市區發展，已審議多時，除了設置行政法人外，還有舊城產業再生的相關規定，因此，他認為不應退回，且行政法人在中央有總量管制，如果不加速爭取名額，未來恐怕無法順利成立。

市長林佳龍指出，中區再生從綠川、柳川成功整治、台中大車站計畫及文藝復興，帶動許多投資，法令在實踐中需要不斷完善，期盼條例儘速通過，時間若晚了，恐影響中區發展。

都發局長王俊傑說明，成立產業再生發展中心是希望透過民間機制，協助市府推動舊城再生；台北市已成立都市更新辦公室，中央也成立住宅及都市更新發展中心，由行政法人協助執行相關業務，將邀請議員前往北市考察，了解運作狀況。

經多方討論後，議長林士昌裁示此案先退回，等下次定期會赴台北考察後再排入議程，繼續於法規委員會審查；同時請都發局補充相關資料，以利討論。