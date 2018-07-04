台南社大博覽會辦公民聽政會 百人連署市長參選人將回應

台南社大與市長參選人達成共識，任何提問只要超過100人連署，市長參選人得在網路和實體活動上回應。（記者蔡文居攝）

2018-07-04 20:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大將於週日在台南文化中心舉辦「教與學博覽會」，現場並與沃草、台南新芽、么八二空間等團體合辦「公民聽政會」，邀請無黨、第一次參政的青年素人參選人說明參政理念，並接受現場民眾提問，讓台南公民了解他們對未來台南市政的願景。另，只要超過100人連署，市長參選人也將會回應。

台南社大表示，今年的教與學博覽會及公民聽政會，除由班級師生及社團規劃超過40個攤位的學習市集及豐富的動態展演之外，因應下半年市長及市議員選舉的接近，同步設置「公民聽政會」，會場內容包括公共議題展、市政肥皂箱等主題區，對市政有意見的公民也可上肥皂箱表達想法，由公民來提政見。

負責公民聽政會的社大陳志軒表示，公民聽政會的概念發想來自日劇民眾之敵的市民議會，希望讓參選人直接與台南公民對話，說明自己參選的動機。當天參與聽政會的民眾不單是能聆聽參選人的政見，也能藉由提問系統進行提問和連署。另外，社大也與黃偉哲、高思博、許忠信、林義豐等人達成共識，任何提問只要超過100人連署，市長參選人得在網路和實體活動上回應，其他市長參選人也在連繫中。

台南社大「教與學博覽會＆公民聽政會」將於7月8日下午3點至6點於台南市立文化中心假日廣場舉辦，當天超過40個學習攤位，以及近20場的動態表演，歡迎市民前來體驗。想了解2018市長給問活動，請上臉書搜尋「Tainan公民智庫」。台南市長給問線上提問：https://ask.watchout.tw/games/2018-taina