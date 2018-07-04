為文大宿舍案解套？ 北市府擬釋部分公宅當學生宿舍

2018-07-04 16:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局昨天認定文化大學宿舍「大群館」違反土地使用分區，並發出行政指導函要求2個月內改善，台北市長柯文哲前天表示，將會邀所有權人又昱公司及文化大學到府內，討論如何協助解套及400多位學生安置。副市長林欽榮今天召開記者會，提到將會與北市大學合作將部分公宅釋出給學生當宿舍。當記者追問是否有考慮安置文大學生，林欽榮表示，已經蓋好的士林北投科技園區專案住宅可提供36戶、252床，將看文化大學所多少需求。

林欽榮說，他負責台北市整體政策，盤點全市公宅跟周邊大學的合作。他指，士北科專案住宅周邊有台北市立大學、銘傳大學、陽明大學及文化大學，市府將會在12日邀請各大學校長討論，了解各校需求。

林欽榮也說，租金價格方面將會維持市價85折，若學生屬於弱勢還可再領分期租金補貼，以士北科專案住宅來說，1戶7人的話，月租加管理費約4千元，每個人可享有4至5坪空間，1年租金約4萬8千元，但水電另計；台北市交通局也會調配交通接駁，讓學生方便就學。

林欽榮進一步解釋，依照「住宅法」，只要位置符合使用分區，市府就可以將公宅依法出租給學生，或是出租給私人機構如文化大學、陽明大學。他也提到，依照「台北市社會住宅出租辦法」可以專案簽准，提供有中繼需求的人應急安置。