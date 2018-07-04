竹縣長選將楊文科訪「佛心自助餐」 肯定阿婆店長用愛煮飯

2018-07-04 17:04

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天利用跑行程的空檔，特別到被網友譽為「佛心自助餐」的橫山鄉自助餐店，拜訪讓人50元吃到飽的阿婆店賴鳳美，感謝她用愛煮飯，把一家小吃店經營成「愛心小食堂」。

「沒什麼啦！讓學生吃飽最重要。」在橫山鄉中華科技大學附近經營小吃店的賴鳳美，10幾年前在附近廟裡求籤後受神明「濟公」指點要做善事，所以推出讓人用銅板價50元就能吃飽的自助餐，中華科大學生和附近的許多老人家幾乎天天來吃。

楊文科說，他從網路上看到有這間「佛心自助餐」，覺得相當好奇，今天中午利用跑行程的空檔就近來用餐，品嚐平價美食的同時也和賴鳳美聊聊她怎麼經營這間「愛心小食堂」，其中一道「鮮鳳梨炒木耳青菜」，吃起來消暑又下飯，還兼顧支持鳳梨農友的生計，好吃又有創意。

賴鳳美說，她們母女2人撐起這間愛心小食堂，為了省成本必須遠赴新竹果菜市場採買，每天晚間先把食材切好分裝，隔天上午一早就開始煮，不但每天菜色有變化，更要選配青少年朋友喜愛的食材，讓他們吃得健康也吃得開心。

楊文科發現，「佛心自助餐」附近住家受到賴鳳美的愛心感染，也會打包便當轉送給附近的獨居老人吃，可見善行義舉是會擴散的，他當選縣長後會思考連結公益社團募集食材，讓縣內類似「愛心小食堂」可獲得贊助，成為社區公益據點幫助更多人。