稱讚鄭文燦政績 蔡英文：2018選舉主軸最佳典範

2018-07-04 16:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕固守執政縣市順利連任，民進黨中央規劃每週三邀綠營執政縣市首長赴中常會報告、宣傳政績，今由桃園市長鄭文燦打頭陣以「族群匯聚．文化桃園」報告。民進黨主席、總統蔡英文聽取簡報後，大讚鄭文燦政績，讓桃園成為讓人驚豔的品牌，桃園也是2018年選舉主軸最佳典範之一。

鄭文燦表示，桃園市最具族群特色，可是說台灣的族群族窗，因此執政重點上，多元文化是桃園發展的重點之一；他並先後分享任內針對客家族群、原住民族、滇緬少數民族、外籍移工等政策政績，並邀請桃園大漢溪畔崁津部落的蔡銘忠（A-Sun）頭目與平鎮阿美米干第三代負責人王恩寧分享政策受惠經驗。

蔡銘忠（A-Sun）分享，桃園崁津部落無法設立戶籍，歷經了卅多年沒有門牌的日子，之後在鄭文燦協助下，得到臨時門牌、解決乾淨飲用水及電力問題，佷感謝市長，鄭文燦在台下則紅了眼眶。

蔡英文調侃鄭文燦，在2009年一戰成名，赤壁之戰一直打到2014年，但「胖周瑜還是胖」。大家對桃園發展充滿期待，相信鄭文燦發揮得好，瘦下來不是問題，但鄭文燦2014年至今體重沒有減少，市政卻做得更精彩。中央黨部安排一系列政績報告，第一位請來報告的就是他，鄭文燦的政績相信很多人都很有感受。