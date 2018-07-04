質疑校園霸凌調查有瑕疵 議員籲建立ＳＯＰ

2018-07-04 15:33

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員劉美芳今天邀請人本教育基金會共同召開「反校園霸凌」記者會，劉美芳指出，近來多所學校發生校園霸凌事件，程度已達「連環爆」，但校方的調查、處置竟是要學生寫自白書、家長息事寧人，要求教育局正視，建立SOP處理標準和成立專業審核小組；教育局允諾，3個月內重新檢討政策並制定妥善機制。

近來傳出板橋某國中情侶，因為受不了老師言語羞辱，還聯合班上同學集體霸凌的壓力，選擇輕生身亡；還有新莊某國中也有學生長期被霸凌遭校放漠視，雖校方表示有積極處理，但不為劉美芳接受，她指出，校園霸凌不管是師對生，或是生對生，都只是冰山一角。

人本教育基金會執行秘書施宜昕則指出，學生不管有無犯錯，卻一律被要求寫自訴書，教育部已表明要檢討這種做法，但仍有許多學校用來當作類似偵防的工具，宛如公審手。

劉美芳說，校園霸凌調查過程沒有外部委員，公平性低，要求教育局成立反霸凌委員會，建立SOP，設申訴專線，定期撰寫反霸凌報告提供給她，她也要求加入反霸凌委員會。

教育局督學主任蘇珍蓉回應，教育局校安室有專責反霸凌人員，會視個案個別需求納入外部人員，另有霸凌小組24小時專線1999，同時允諾在3個月整合現有資源，制定妥善機制。