是否投入新竹市長選舉？黃國昌：審慎評估

時代力量今宣布，將舉行全國巡迴造勢活動。（記者彭琬馨攝）

2018-07-04 15:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對被外界點名可能代表時代力量參選新竹市長選舉，時代力量立委黃國昌今表示，2016年新竹市立委選舉是時力「打得最漂亮的一仗」，他相信決策委員會與新竹市黨部主委邱顯智會審慎評估。

時代力量下午舉行「2018夏日全國巡迴」記者會，時代力量決策委員群包括立委黃國昌、徐永明、林昶佐、高潞·以用、洪慈庸、秘書長陳惠敏及柯一正、林世煜、曾威凱、林郁容、黃歆舟等人出席。

發言人李兆立表示，2016年時代力量獲得大家託付進到立法院，2018年是重要一年，將接力全台巡迴，一站一站跑，不論是與市議員參選人掃街、勞權公投徵求連署，都會尋求大家支持，也希望把「新政治」帶到地方。

「2018夏日全國巡迴」將自7月15日從桃園出發，一連舉辦16場，到全台各地替議員候選人舉辦造勢活動，最終在9月2日回到台北市舉辦全國大會師。黃國昌強調，各縣市選情不同，但每位議員參選人都是時力強力推薦的優秀年輕人，希望每位都能送進議會。

至於有獨派人士建議黃國昌出征新竹市一事，黃國昌表示，過去從台北、新北、宜蘭到台南他都被問過，但時代力量希望成為第二大本土政黨，目標是爭取執政機會，要展現清廉、勤政、專業、效率，從地方執政開始，是必須經過的道路。

黃國昌表示，2016年立委選舉時，新竹市黨部主委邱顯智不幸落選，但卻是打得最漂亮的一仗，新竹市長選戰時代力量「會審慎考慮」，不管是決策委員會或是邱顯智，都會審慎評估。