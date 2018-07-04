全台九成杜鵑來自金山 蘇貞昌：當選後種杜鵑花海

蘇貞昌走訪金山三界壇路三福宮旁青農種植杜鵑、茶花的農地，瞭解花農工作情形。（記者林欣漢攝）

2018-07-04 14:43

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天走訪金山，與在地青農交流，有花農提到，台灣九成的杜鵑都來自金山，蘇貞昌聽取農友意見後表示，他當年在台北縣長任內推動金山地瓜，盛況空前，若當選新北市長，會找適當地點栽植大片杜鵑花海，讓民眾來賞杜鵑、吃地瓜。

蘇貞昌今天走訪金山三界壇路三福宮旁青農種植杜鵑、茶花的農地，瞭解花農工作情形。他回憶，年輕時也有種地瓜葉去賣給人餵豬，那時候1斤地瓜葉才賣1角，相當辛苦。

青農在座談時，提出今年蜂蜜豐收，但盈餘仍持續下探、無力負擔空污法汰換舊車，以及土方遇到法令限制上等諸多問題，蘇貞昌說，他來自農業縣，知道農民的辛苦，這些問題看起來都不是不能突破的難關，他現在努力爭取當選，就是要來為大家做事，排除障礙，青年返鄉築夢有動能、有利潤，「青年有未來，新北就有美麗的將來。」

蘇貞昌強調，新北是佔台灣整個杜鵑花市場的九成以上，代表杜鵑很適合北台灣的氣候，但沒有人發揚，大家都不知道，他當年推廣金山地瓜，盛況空前，一定也能讓金山杜鵑再起風潮，上任後會改善金山交通，種植大片杜鵑花海，促進地方觀光發展，讓新北漂亮起來，也為農友找舞台造夢。