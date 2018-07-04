不滿價格大崩盤 中南部4縣市農民政院前砸鳳梨抗議

鳳梨價格崩盤，中南部雲林、嘉義與屏東等地的鳳梨農4日串連北上到立法院與行政院抗議。（記者劉信德攝）

2018-07-04 13:58

〔記者李欣芳／台北報導〕不滿鳳梨價格大崩盤，中南部雲林、嘉義、台南與屏東等4縣市鳳梨農今天串連北上到立法院與行政院陳情並抗議，他們高喊「政府無能，農民無辜」，要求農委會主委林聰賢下台，並在行政院大門口前砸鳳梨洩憤，表達對政府的強烈不滿。

4縣市農民一大早就出動7台遊覽車北上抗議，他們中午在國民黨立委麗麗善、曾銘宗、林德福、李彥秀等人陪同下到行政院大門口前抗議，他們右手舉鳳梨，左手比下台手勢集體表達不滿，隨後紛紛將鳳梨砸在地上。

這項行動是由嘉義縣大林億鑫合作社負責人簡源松發起，張麗善則質疑農民原本要發動200台遊覽車北上，但被政府出動官員、民代威脅利誘、施壓，要農民不要北上抗議。簡源松說，雖然官方要農民不要抗議，但他們仍堅持北上。

農民們上午11時首站來到立法院外陳情，並在高喊「政府無能」等口號後，步行前往行政院抗議。

張麗善提出為農民請命「10大救農宣言書」，要求針對鳳梨農的損失，每公頃補助12萬元，行政院經濟能源農業處參議何忠昇出面接受陳情書，他代表行政院回應鳳梨農的抗議說，最近農委會採取的行動，包括辦理企業、公司的訂單、促銷鳳梨，拜託加工業者收購鳳梨，製成鳳梨乾、鳳梨醋鳳梨汁，目的是提高鳳梨的使用量，來穩定產銷與價格，有媒體質疑農委會的措施無效，「但我要強調，這些措施都有效」。

何忠昇說，至於效果有多大，要看對市場拉的力量有多大，台北果菜市場鳳梨批發價已拉到17號鳳梨每公斤達19元，效果應該是有的。至於針對鳳梨農的損失，每公頃是否補助，將再研議，最後抗議活動在中午12時40分左右結束。

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