鳳梨農北上抗議跌價 民進黨出示外銷成果

何欣純出示103至107年上半年的鳳梨外銷數量的數字證明政府積極輔導外銷的成績。（記者蘇芳禾攝）

2018-07-04 13:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕鳳梨價跌，今天有中南部農民北上行政院、立法院抗議。民進黨立委鄭運鵬說，以往發生農產品過剩問題，國民黨都只會歸咎為農民搶種，民進黨政府做冷鏈、加工處理產銷失衡問題，也盼特定政黨不要炒作、唱衰農作物的謠言，只會爽到政客、苦到農民，而消費者也沒賺到。何欣純也出示103至107年上半年的鳳梨外銷數量的數字證明政府積極輔導外銷的成績，希望北上抗議的農民可以看看這些數據。

國民黨立委林德福、張麗善聲援農民北上陳情，張麗善希望，針對蒜農、鳳梨農進行補貼。民進黨立法院黨團幹事長何欣純、書記長許智傑及立委蔡培慧、鄭運鵬上午在立法院舉行「從產銷制度改革做起，顧農業、落實配套措施」記者會。

何欣純說，有些「號稱農民」的民眾和特定政黨不斷說農產價格崩盤，「越喊農產品價格越低」，應適可而止。民進黨去年建立「蔬果產銷資訊整合查詢」平台，從產量、消費量推估、重要產區產量、氣象、每個交易市場價格、數量走勢等，透過資訊系統整合，盼能更精準掌握，來作產銷調度及平穩價格。

許智傑說，民進黨執政後，重新建立「蔬果產銷資訊整合查詢」平台，農民在登記範圍內，會保證收購價格，超過一定數量，就會勸農民改種其他水果，解決產銷失衡。呼籲國民黨不要一直唱衰台灣，這樣只會傷害農民。

農運出身的立委蔡培慧表示，現在運輸系統管控制度不強，除了極端氣候會造成裂果外，農產品收購如果沒有冷鏈機制、物流中心，運輸過程也會有農損；冷鏈系統應該要建置，在各地有很多滾動式倉儲，農委會要加以整合，並連結地方政府、農會。

蔡培慧解釋，針對拍賣市場建立冷鏈中心，如此一來，就有產銷調節期間；另外也必須建立初級加工基地，像是收購鳳梨後將果皮、果肉分離，再做不同的加工整合，可以做保健食品或醫美產品，提升台灣農業價值。

鄭運鵬表示，氣候不是政府、農民可預期的，以香蕉為例，今年5、6月中旬交易量有7200公噸，去年同時期只有1000公噸，增加比例不是人為或產銷可控制的；當農產品價格被炒作，喊價、唱衰農作物的謠言，只會爽到政客、苦到農民，消費者也沒賺到，希望大家節制，媒體也應先查證價格，再做新聞處理。