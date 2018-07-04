阿扁落淚陳情：過去被換法官 現被換監委

監委陳師孟轉述，陳水扁今帶著陳情書見張博雅，說到激動處，扁一度掉眼淚。（資料照）

2018-07-04 13:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統陳水扁今天上午北上監察院，當面向監察院長張博雅陳情。監委陳師孟轉述，扁帶著陳情書到院長室見張博雅，扁認為過去遭司法審判半途換法官，現在監院調查半途卻換監委，監院不該跟當初的司法院一樣，做出政治性裁量，說到激動處，扁一度掉眼淚。

陳師孟調查台北地院2008年間更換扁案承審法官程序，今天上午10點約詢扁，由於扁提早抵達，讓守在監院門口的媒體記者撲空，而結束監院行程後，扁也特地避開媒體，從委員辦公大樓的地下室離開。

在約詢結束後，扁特地轉往監察院長辦公室，向張博雅陳情。陳師孟表示，扁帶著陳情書見張博雅，強調這不僅是陳情也是抗議。扁認為台北地院當初決定換法官是剝奪他的權益，但沒想到監院現在也如出一轍，案件調查一半卻換監委，換成前總統馬英九提名的監委，對他太不公平。

陳師孟表示，扁希望張博雅能給他公道，但張博雅仍強調是依法處理，扁一再強調「很失望」，情緒非常激動，甚至掉下眼淚，扁提到這十餘年來，不敢對外講他的冤屈，每次想到就很痛苦，監院應是公平正義的場所，不該讓招牌蒙上污點。

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