老虎堂被爆非手炒又含焦糖色素 高嘉瑜：被騙到懷疑人生！

2018-07-04 12:22

〔記者楊心慧／台北報導〕以「獨家手炒黑糖」打廣告的手搖飲店「老虎堂」，被爆非手炒黑糖，而是使用桶裝濃縮黑糖漿，成份內甚至含焦糖色素，事後老闆也坦承機器炒糖，但稱焦糖色素在上游製作黑糖時就有了；北市議員高嘉瑜今開記者會，強調自己也是受害者，要求北市衛生局研議「食安詐騙標章」，只要曾有食安詐騙的店家，就在店門口貼上標章提醒消費者，以達到懲罰的效果。

高嘉瑜表示，過去鼎王號稱湯頭是生鮮食材與中藥熬煮，卻被抓包用粉末調成濃縮汁液，甚至還驗出重金屬成份；手搖飲英國藍的玫瑰花瓣原料則被驗出世紀之毒DDT，她直言，看新聞又同時會將此類事情記在腦海的民眾佔少數，造成業者有恃無恐，應推動食安詐騙標章，讓消費者能馬上知道店家曾有食安問題欺騙民眾，達到提醒的效果。

老虎堂小編幾天前在臉書粉絲團PO文透露，有天問老闆，長時間炒黑糖又熱又累，不會炒到懷疑人生嗎？老闆回：「你的角度來看炒黑糖是懷疑人生，但我的角度看是悟出人生。」高嘉瑜痛批：「悟出什麼人生？怎麼詐騙消費者的人生？小編是昧著良心嗎？結果是我們喝到懷疑人生，被騙到懷疑人生！」

針對高嘉瑜建議立食安詐騙標章，北市衛生局食品藥物管理科長王明理表示，依現行的食安法或各項法令，沒有授權地方單位或任何的公務員到店家貼不合格標章，但衛生局會再研議。

王明理指出，老虎堂涉及廣告不實，且在北市的四處販賣據點也未登錄食品業者，衛生局已開立限期改正通知書，要求業者在本月9日前完成食品業者登錄，若未改善將依食安法處3萬到300萬元罰鍰，且每家店各自行為成立。