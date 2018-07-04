1999不受理匿名檢舉 鄭文燦：檢舉達人不是地下市長

2018-07-04 12:20

［記者陳昀／桃園報導］桃園市民專線1999有電話、文字即時溝通及市政信箱等多元功能，近年品質漸趨穩定，市長鄭文燦今天在市政會議表示，市府重視民意，為避免「檢舉達人」耗費行政資源，不接受匿名檢舉，「不然他根本是地下市長」。

鄭文燦指出，1999市民專線2014年的通話量只有7萬多通，去年成長到一年26萬通話量，顯示桃園市民的權利意識大幅提高，但有不少「來亂的」，過去曾有人匿名檢舉中壢區民權路1至1000號都是違建，當時行政單位還打算一一徹查，是在耗費行政資源，各局處不要落入陷阱。