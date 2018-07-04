文大案遭質疑「聯蘇打侯」 柯喊冤「很無辜」

2018-07-04 11:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的文大宿舍案，北市都發局昨認定文大大群館違規作為學生宿舍使用，但遭外界質疑台北市長柯文哲「聯蘇打侯」，也影響學生住宿權益。柯文哲今早在市長室外受訪時喊冤「很無辜」，不過對於學生擔憂會沒地方住、租金變高等問題，他則語帶保留說「我們不會去干涉人家」，會由都發局找雙方來談，看怎樣對學生權益有最大保障。

柯市府3日定調，又昱公司若先與文大簽約，再以文大為主體租給學生，違反土管規範，但若由又昱公司直接租給學生住宿，則合乎規範。

柯文哲今重申，都發局會找文化大學、又昱來談，對於侯友宜辦公室要求都發局道歉，局長林洲民也會逐條回覆，會依法行政、公開透明。

談到外界質疑此舉有「聯蘇打侯」意味時，柯文哲無奈說，他覺得很無辜，之前在走程序時，人家說他包庇侯友宜，現在公布了，又被說他們是聯蘇打侯，「其實我從頭到尾是站著不動，是大家跑來跑去，但每個人都認為我在移動。」

由於傳出學生擔心住宿受到影響，甚至租金變高，柯文哲僅說「我不曉得」，他們不會去干涉人家；但他的態度很清楚，不要管這是誰的房子，當成一個檢舉案，該怎麼處理就怎麼處理，牽涉到學生權益部分，就把雙方找來，看怎樣對學生權益有最大保障。

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