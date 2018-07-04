北市都發局認行政怠惰 侯友宜酸柯P也不清楚法律解釋

2018-07-04 11:18

〔記者邱書昱／新北報導〕文化大學宿舍案持續發酵，台北市政府昨天認定違法，台北市都發局坦言行政怠惰。對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今天受訪時表示，都發局內部二個體系解釋前後不一， 不能用一句行政怠惰就這樣拖過去，「甚至我看柯P也不是很清楚法律解釋」。

台北市都發局認定文大宿舍違規使用，並行政指導函給文大及又昱公司，要求二個月內改善，媒體詢問有關解約的時程，侯友宜表示，昨天第一時間又昱公司就派出律師到陽明山跟文化大學洽談後續事情，首先因為台北市政府認定違規，會朝同意解約方向，而學生的住宿權益，也會和文大協商，讓學生權益不會受到影響。

侯友宜強調，第一時間又昱公司有跟文化大學接觸，都發局前來行政指導的兩個月期間，學生權益就受到傷害，未來也會找出適當的方式處理學生住宿權益，好好解決問題。

侯友宜說，「我也搞不清楚」，又昱公司租給學生就合法，文化大學租給學生當宿舍就不合法，民眾也聽得「霧煞煞」。

另一方面，媒體詢問，柯文哲說此案會把名字遮起來處理，侯友宜聽聞後哈哈大笑說，名字怎麼可能遮掉呢，報紙每天登那麼大。他也重申，又昱公司在第一個時間律師就清楚表達，只要台北市政府反覆解釋就一定解約，自己從來不做非法的事情。