大群館爭議 蘇貞昌提「大學青年安居」3方案

民進黨新北市長參選人蘇貞昌在臉書提出「新·新北 大學青年安心居住計畫」，同時曝光他年輕時求學住宿的照片。（擷圖自蘇貞昌臉書）

2018-07-04 11:12

〔記者何玉華／新北報導〕文化大學宿舍大群館爭議，引發外界對大學生宿舍的關切，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在臉書提出他的「新·新北 大學青年安心居住計畫」，表示未來當選新北市長，將朝3方面改善新北市轄內大學宿舍不足的問題，包括在大學密集區域，興建新北大學生聯合宿舍；非密集區域，提供社會住宅供新北大學生申請，並試辦「包租代管」大學生專案。

蘇貞昌指出，新北市大學院校有22所，學生有15萬多人，有許多孩子跟他當年一樣，都是離鄉背井北上唸書，他以感同身受的心情提出解決方法，採取社會住宅興辦規定，在淡水、林口等大專院校密集地區，選擇區位適宜、交通便利的國、公有土地，以無償撥用或長期租用方式，由市政府、鄰近大專院校及教育部三方合作或招商興辦經營，興建大學生聯合宿舍，並針對學生人數與學校提供宿舍相關資訊，評估興建的戶數與合作方案。

在非大學密集區域，選擇交通地點適宜的社會住宅，提供固定比例戶數，讓至新北市就學的大專院校學生申請，租金標準跟相關措施可依據住宅法相關規範；另外，仿效「包租代管」計畫，新北市政府將與包租代管業者、大學校方合作，試辦包租代管「大學生租屋」專案，透過篩選大學周邊價格與品質合理住宅，媒合業者提供給有住宿需求的大學生，讓校外租屋住宿的孩子，也能有品質的居住空間。