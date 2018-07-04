從頭到尾都說謊？又昱歷年股權變化 侯的家人都是大股東

民進黨新北市議員參選人戴瑋姍（右）、張志豪舉行記者會，表示從又昱公司的股權變化看來，都是侯友宜妻女掌控公司。（記者何玉華攝）

2018-07-04 10:37

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市議員參選人戴瑋姍、張志豪今天早上舉行記者會，指侯友宜在又昱的文化大學宿舍案爭議中，不斷切割說是娘家的，但從新北市經發局公開資料中整理出來的又昱公司股權變化，都是在侯友宜妻子任美鈴及3個女兒間轉換，「娘家就是侯家」，質疑侯友宜所稱「公司是太太娘家財產」從頭到尾都在說謊！

戴瑋姍、張志豪詳細比對侯友宜夫婦財產申報資料，以及又昱（及前身友友公司）歷次向新北市政府申請公司變更登記資料，張志豪說，1994年又昱的前身「友友投資公司」設立時，任美鈴擁有2500萬股權中的2400萬，佔了96%。期間股權不論如何變化，一共有超過18年，是由侯家母女4人掌控75%的股份，其中有6年是100%持有。

戴瑋姍進一步指出，2001年公司名稱變更為「又昱實業有限公司」後，侯家人在股東的角色更多，其中，侯太太出資雖然減變為1600萬，但3個女兒共出資850萬，侯家母女的資金共2450萬，佔98%。到2004年，侯家母女4人變成100%持有「又昱公司」。

而在2001年時，3名女兒分別才4歲、8歲、17歲時，就當上年收千萬的包租公主，協助侯友宜夫婦公司避稅。女兒陸續成年後，公司股權就完全轉至3名女兒名下，侯友宜夫妻名下不再持股，也就消失在財產申報資料上，無法受到監督。

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