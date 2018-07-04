核四確定告終 馬英九諷蔡政府裝糊塗、錯誤決定

2018-07-04 09:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡政府今晨已將核四廠第一批燃料棒運回美國原廠，核四從此確定告終，過去決定封存核四，後又力主重啟核四的前總統馬英九今天上午受訪時直言，這是錯誤的決定，並諷刺蔡政府裝糊塗。

馬英九表示，蔡政府此舉將使得核四要再重啟會非常困難，因為當真正發生（電力）問題時，台灣還是需要它。

馬英九並強調，最近美國商會發表台灣白皮書，特別要求台灣政府應提供足夠電力，留下一部核能機組，以備不時之需，「我想連外國人都看出這個需要，我們不應該再裝糊塗了。」