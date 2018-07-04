不滿新退休俸 全教產：約15萬人提訴願、復審

全教產理事長黃耀南。（資料照）

2018-07-04 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕本月起實施軍公教退休新制，引發部分公教人員不滿，據全國教育產業總工會表示，約有半數逾15萬公教人員將提訴願或復審。

綜合媒體報導，全教產法律顧問劉君毅表示，全教產在昨天寄出部分退休教師委辦的訴願資料，正式啟動司法爭議程序。

全教產理事長黃耀南指出，全國退休教師約15萬人、退休公務員約16萬人，目前各縣市政府、學校及民間團體均收到大量委辦訴願或復審案件，初估達到半數退休公教人員之多。

  • 全國教育產業總工會3日舉行「正式啟動教師退休金司法爭議程序」記者會，理事長黃耀南（右2）等出席。（記者黃耀徵攝）

    全國教育產業總工會3日舉行「正式啟動教師退休金司法爭議程序」記者會，理事長黃耀南（右2）等出席。（記者黃耀徵攝）

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