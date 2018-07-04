建立品牌、維持客源合理比例 賴揆：對台灣觀光產業有信心

2018-07-04 00:08

〔記者楊明怡／台北報導〕行政院長賴清德3日表示，行政院非常重視觀光產業，將和各地方政府合作，塑造台灣為「好的觀光品牌」，推動深度旅遊，並維持客源合理比例，讓觀光產業立於不敗之地。

賴清德說，觀光價值提高的首要之務在「品牌」，行政院會跟各地方政府合作，在品牌上面去加強，除了台灣要有品牌，各地方政府的觀光也要有品牌，要有特色、內涵，並做質的提升。

接著，行政院會挹注經費，改善一些因時代演變而老舊、髒亂的觀光景點。他說，包含蔡英文總統的故鄉佳樂水，或九份、墾丁等過去吸引觀光客的景點，要恢復它們的特色。

賴清德指出，觀光拓展的方向要多元，除了歡迎中國團客或自由行觀光客來台旅遊，新南向國家的開拓，東北亞甚至歐美客源的加強，都要擬訂計畫，「每一個目標、每一個族群，我們都要去歡迎。」

目前台灣的國際觀光客每年超過1000萬人次，東北亞、東南亞、歐美、中國各占4分之1，每年大概是超過1000萬人次的觀光客到台灣來，賴清德指出，「未來我們應設法增加人次，也要維持一個適當、合理的比例，讓整個觀光產業能夠立於不敗之地。」

賴清德說，「深度旅遊才是台灣最吸引人的地方」，目前國內旅遊人次1年約1億9000萬人，但是其中60％是「一日遊」，如果有辦法改變國內外觀光客的旅遊模式，本國觀光客增加一天，變成二天一夜，外國觀光客來台，也可以做深度旅遊，無論是了解台灣的宗教文化，或欣賞台三線的客家風情都好，「相信我們的觀光一定有辦法再進步」。