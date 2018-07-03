監委高涌誠提案聲援 陳師孟查諷扁劇案仍無望

2018-07-03 22:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕監察委員陳師孟想自動調查2009年的「諷扁劇」案，監察院紀律委員會卻在今年6月5日要求他迴避，交由另名監委江綺雯調查，但部分監委認為，此案做法不符「監察法施行細則」。據透露，監委高涌誠今天在監院談話會提案指出，監察法施行細則對於主動調查的規範尚有修訂空間，多數監委也同意這個看法，但「諷扁案」的調查一事，尚由江綺雯主責，並未因此而喊「卡」。

2009年「司法節」檢察官編導諷刺前總統陳水扁舞台劇，陳師孟今年初上任後主動申請調查，卻遭北檢主任檢察官慶啟人質疑立場不中立，向監院申請迴避，監院紀律委員會也在6月5日決議要陳師孟迴避，交給監委江綺雯調查。

據了解，監委主動調查，受「監察法施行細則」第23條規範，但弔詭的是，該條文主要規範「人民書狀所述事項」，而非「自動調查」案件；規範「自動調查」的「監察院施行細則」第24條則未提及「迴避」相關事宜。因此，據悉監委高涌誠今天提案，盼監院能修改相關規定，獲得監委共識，包括自動調查、迴避等相關條文，未來將由監院法規委員會研究修正方向。

至於「諷扁案」進度，據透露，監委今天在談話會上交換意見，但「並無任何進展」，由於監院高層已依據監察法第23條規定，「如有因迴避而辭查者，依論序改派其他委員擔任」，將「諷扁案」交由江綺雯調查，因此，陳師孟也無法追查本案。