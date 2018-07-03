拉抬新住民 綠委辦講座全台跑透透

2018-07-03 19:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕為拉抬新住民、了解新住民子女的教育需求，台灣女人連線與民進黨多位立委合作，將在全台舉辦10場「新住民教育巡迴論壇」，邀請新住民朋友參加提出教育想法，作為未來教育政策的參考。身兼新住民事務發展聯盟書記長的民進黨立委李麗芬今表示，論壇將聽取全國新住民群體對教育議題的想法，彙整意見提供教育部作為制定相關政策參考。

新住民教育巡迴論壇記者會今上午在立法院舉行，包含民進黨立委李麗芬、何欣純、張宏陸、周春米、鍾佳濱、蔡培慧等人，以及台灣女人連線理事長黃怡翎、民進黨南投縣議員羅美玲都出席。

由於台灣新住民人口已將近50萬人，正值中小學階段的新住民子女也有18萬人，為貼近新住民需求，此巡迴論壇首場將自7月12日開始，廣蒐新住民對教育的建議，供教育部參考。

民進黨立委張宏陸說，政府在推新南向政策，很多新住民源於東南亞，就是新南向的生力軍，若新住民二代認同台灣、了解媽媽的母國文化，就能促進兩國交流；民進黨立委周春米則認為，盼透過巡迴論壇了解新住民二代的想法。

台灣女人連線黃怡翎說，樂見多名立委願意到第一線與新住民夥伴討論教育議題，聆聽需求，盤點相關教育政策，這將有助教育政策推廣，以及未來產生更多好的政策。