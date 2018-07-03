反燃煤發電、性平同婚公投提案 中選會審議成案

2018-07-03 20:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中央選舉委員會今天審議7項全國性公民投票提案，並決議5項公投提案合於規定，其中包含國民黨立委盧秀燕、曾銘宗及林德福所提之反對燃煤火力發電廠提案，以及王鼎棫、苗博雅所提之性平教育、保障同婚公投提案。

中選會今天召開委員會議，審議7項全國性公投提案，其中，中選會決議5項合於規定者，將函請戶政機關逾15日內查對提案人，1項公投提案將函請提案人之領銜人限期補正、1項公投提案未完成補正被認不合規定，予以駁回。

中選會指出，本次審議成案的公投提案，包含盧秀燕所提「你是否同意以『平均每年至少降低1％』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」曾銘宗所提「你是否同意政府應將火力發電量占比，以每5年降低至少5％之方式，逐年減少直至火力發電量占比低於60％？」及林德福所提「您是否同意確立『停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）』之能源政策？」

另外兩項則分別為，王鼎棫先生所提「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」苗博雅所提「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」

中選會說明，立委賴士葆所提的「您是否同意建立重大政策—政府啟動對日談判時，不應以開放進口受核災影響之日本福島及其周邊五縣市之食品為條件？」公投提案，因後續未依規定進行補正，因此決議依法予以駁回。