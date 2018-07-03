吳茂昆遭彈劾 藍委：蔡英文、賴清德應為識人不明道歉

2018-07-03 18:56

〔記者林良昇／台北報導〕前教育部長吳茂昆因東華大學校長任內，將學校專利拿到美國開設師沛恩生技公司，並向中國取得專利，監察院今天首次具名投票通過彈劾吳茂昆，在吳茂昆教長任內嚴厲監督的國民黨立委柯志恩表示，蔡英文總統及行政院長賴清德應為識人不明出面道歉。

柯志恩說，吳茂昆終於被彈劾了，感謝所有監委快速全部具名投下贊成票，終於鐵證如山，吳茂昆自認「一生沒有做錯過事情」，不僅做錯很多事，且嚴重失職、違法，一個月前因違法赴中未申請而自行請辭，總算有自知之明，否則今天彈劾後再下台，反而更為難堪與羞辱。

柯志恩表示，為了接續「拔管」，賴清德草率找來吳茂昆擔任教長，期間引發排山倒海的爭議，激發社會怒火，證明這個政府為了政治可以犧牲踐踏教育至此，蔡總統和賴清德實應負最大責任，不僅要為識人不明出面道歉，更要為至今教育部長難產而愧疚自省。

柯志恩也批評，行政院發言人徐國勇當初替吳茂昆辯護，大言不慚說吳沒有錯，讚美吳比管中閔好，至少願意站出來澄清，還說吳的基金會董事是「非營利」，擦脂抹粉不遺餘力，沒想到，今天彈劾通過，徐竟還辯稱「吳前部長之行為雖非無因，亦為因時間緊迫下所為之權宜措施」，真不知賣弄這種毫無意義的咬文嚼字，是在提油滅火？還是秀自己的智商，更低估人民的智慧。