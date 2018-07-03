舅舅身陷文大宿舍案風暴 藝人納豆現身力挺

國民黨新北市長參選人候友宜（右）出席電視節目錄影後，現身受訪回應文化大學宿舍違規使用一事，離去時巧遇外甥藝人納豆（左），接受納豆打氣讓候友宜笑開懷。（記者廖振輝攝）

2018-07-03 17:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人涉入文化大學宿舍案爭議，今天有最新發展，台北市政府認定大群館宿舍違規使用。侯友宜今天下午接受電視節目專訪，離開時巧遇外甥藝人納豆，納豆力挺侯友宜，強調「阿舅是一位很正直的人，相信他一定能處理好」。

侯友宜一見到納豆，親切的寒喧說，「辛苦了，好久沒看到你，何時要娶某？」納豆立刻回應：「賣問這啦！」並轉移話題表示，他有加舅舅的line、IG和臉書，侯友宜要納豆幫忙招攬人氣及拉票，還開玩笑說：「沒上你要負責喔！」納豆回應：「這太嚴重了吧！」

侯友宜對納豆說：「我被修理很久了，你也幫我擋一下子彈。」納豆則說：「我出事都沒這麼多媒體來。」甥舅2人親切地互動，令人莞爾。

對於舅舅身陷文大宿舍爭議，納豆表示，他相信「阿舅」是正直的人，過度的抹黑，對「阿舅」很不公平，如果有違規的地方，相信以「阿舅」的正直程度，一定會處理好。

媒體詢問，是否替「阿舅」抱屈？納豆回應，「屈不屈我不知道，阿舅是一個很正直的人，家族中我們都要仰望他」。

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