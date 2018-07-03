大群館400住宿生怎麼辦？ 林洲民：邀文大、又昱入府討論

2018-07-03 16:53

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜遭爆於文化大學的「大群館」違規當做宿舍收租，台北市都發局今天發文認定大群館違規做為寄宿住宅使用。都發局長林洲民下午再開記者會解釋本案，媒體問到台北市長柯文哲上午時說，只要所有權人又昱實業招租就可以解套，林洲民說，今天早上都發局已發出行政指導函，並給2個月的時間改善，至於如何改善，又如何協助安置400多名學生，將邀文化大學及又昱實業到市府討論。

而對於文化大學及議員認為，大群館依教育部辦法，做為校外學生宿舍使用、租賃合約4年以上且經法院公證，即可視為校舍，屬教育設施，認為大群館承租完全合乎教育部規定。

但林洲民反駁說，大群館並非屬於校地內建築，而文化大學引用「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，是在校務評鑑上對於學校面積及學生的計算，並沒有說可以超越土管，因此，都發局認定大群館並非教育設施。

林洲民說，1997年大群館申請使用執照時為集合式住宅，而市府在2012年到場檢查時，認定大群館確實有供學生住宿使用，認定屬於建築物使用類組使用項目表的H1類組宿舍，應比照宿舍要求公安申報，但他強調，都發局從來沒有在都市計畫上認定大群館可做寄宿舍，因此，並沒有過去可以、現在選舉就不行的問題。

但對於2012年至今，大群館在建管上認定為宿舍，土管上卻仍認定為集合式住宅，沒有要求改善跟開罰。林洲民解釋，這是兩套法系，但也坦言的確是一種行政怠惰，市長也已要求都發局要改進。

林洲民說，大群館是很受文化大學學生歡迎的設施，但依照「台北市土地管理自治條例」，大群管座落的第二種住宅區（特）不得做寄宿舍。而他也指出，都發局在上月25日現勘以前，基於是私人財產，都沒有辦法進入現場，但經過6月25現勘及文化大學網路資續，認定大群館就是宿舍。

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