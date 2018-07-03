陳情民眾衝立院放鞭炮抗議 黃國書：深表遺憾

2018-07-03 18:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院中興大樓外今上午出現一名身穿藍衣男子，拉著白布條、要求民進黨立委黃國書「出來面對」，該男子並自備喇叭向中興大樓嗆聲，期間還點鞭炮、大聲抗議，立院中興大樓周邊地板佈滿鞭炮碎屑，立院員警見狀趕緊拉下大門鐵門，以維護安全。立委黃國書辦公室下午發出澄清稿表示，已告知陳情人無法影響司法判決，對此深表遺憾。

有眾多立委辦公室、平時有多數立委官員出入的中興大樓，今接近中午時分出現一名男子帶著「黃國書出來面對」的白布條，還點燃鞭炮、鳴瓦斯喇叭製造巨響。該男宣稱，立委黃國書介紹無良律師幫他打官司，害他家破人亡，他甚至一度想衝入立法院，警方趕緊拉下鐵門，約20分鐘後男子才離去。

黃國書下午發出新聞稿表示，本件陳情人廖姓男子，去年向台中服務處陳情，表示住宅被他人檢舉占用土地，請求本服務處提供免費法律諮詢服務，之後廖姓男子自行委任該律師，不過在官司敗訴後，要求服務團隊必須負責到底。

黃國書表示，服務團隊已告知廖姓男子無法影響司法判決，且這名律師也是無償提供服務，甚至律師因廖姓男子家境困難，還提供一些經濟援助，廖姓男子仍無法接受。

黃國書說，廖姓男子官司敗訴後，多次到服務處對同仁咆哮、辱罵、威脅人身安全，如今更到國會惡意抹黑他，進而影響國會其他立委助理及職員的人身安全，「本人深表遺憾」，因此特別澄清說明。