蘇貞昌批湳仔溝整治10年無效 新北水利局：年底完工

2018-07-03 16:29

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌市政抓Bug，指市府花10年斥資14.7億整治湳仔溝，結果還是又髒又臭，欄杆腐壞，新北市政府水利局副局長諶錫輝指出，每天都派員進行環境清潔，定期進行沿岸設備巡察及修繕，具危險性的部分立即設置警示帶；其中，津渡碼頭周邊組合式木欄杆全長150米，已錄案要修繕的有6米，修繕工程已在今年6月21日開工，欄杆材料已在工廠內製作備料，今（3）日進場，預計7月10日完成。

諶錫輝指出，湳仔溝上游及河道兩岸工廠排放廢水造成污染，加上大漢溪潮汐影響，長期泥沙淤積及水質污染嚴重；2005年以前的整治工程，未著重處理污染源，因此無法杜絕溝水惡臭、水質不佳的問題。2007年起，提出三階段整治計畫，依序為環境營造、污染源削減、底泥處理，且集水範圍內的污水接管戶數也從2005年的0戶，2017年已增加為4萬6633戶，水質狀況已有階段性改善。

諶錫輝進一步說明，第一階段環境營造，從96年至103年共投入14億元，包含興建大觀橋、湳仔橋及津渡橋等3座跨河橋，並施作護岸、污水截流系統、礫間處理設施、兩畔綠美化及自行車道工程；第二階段污染源削減，2015年起，環保局針對湳仔溝周邊工廠進行稽查及污染取締，2017年度共完成352家次列管事業及未登記工廠現場查核作業，並告發12家次；也計畫在2020年完成土城污水用戶接管、2023年完成板橋接管。

污染源逐漸削減的同時，水利局從2016年起辦理第三階段底泥處理工程，透過修建子溝（深槽）調整河床坡度，增加水流速度減少污泥淤積，並固化底泥來改善惡臭。

第1、2期工程分在2017年9月及今年6月完工，整治範圍由湳仔溝上游沿續至鐵路橋河段，完工後，該段水流流速明顯增快，居民也反應臭味消散許多。第3期工程已設計完成上網發包，預計7月發包施工，今年底完成湳仔溝全段河道改善。