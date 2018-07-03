文大宿舍大群館被認定違法 侯友宜：我也覺得很奇怪

侯友宜表示，過去21年都合法，現在選舉到了要重新改判，「我覺得非常奇怪」，他說，會與文大解約，也必須照顧學生的權益。（資料照）

2018-07-03 15:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜涉入文化大學宿舍案爭議，今天台北市政府認定，「大群館」違法使用。侯友宜今天下午接受電視節目專訪表示，過去21年都合法，現在選舉到了要重新改判，「我覺得非常奇怪」，他說，會與文大解約，也必須照顧學生的權益。

「說半天我也真的看不懂！」侯友宜表示，過去21年都合法，5年前議員及台北市都發局到現場會勘，還告訴文大做學生宿舍，要用最嚴格的公安申報，所以文大就採用最高標準，從101年到106年都合格，申報表單的現況用途還寫「學生宿舍」，最新106年申報資料，是台北市長柯文哲認內核定的。

侯友宜說，當時又昱公司發函給台北市政府，釐清能否做學生宿舍使用，台北市都發局回文表示，「無涉自治條例的管轄範圍」，表示可以給學生使用沒問題。

侯友宜質疑說，「6年前做這樣判定，選舉到了要重新改判，我覺得非常奇怪，到底在幹什麼？」

對於土地使用分區違法爭議，侯友宜表示，文大租給學生不可以，又昱公司租給學生就可以，這是很奇怪的事情，法令解釋很奇怪，他聽不懂，如果北市府6年就告訴他，不能當學生宿舍，他就會遵照辦理，「你6年前跟我講可以，現在說不行，這讓人無所適從」。

侯友宜強調，自己這一輩子都是守法，只要北市府認定違規，他就會請又昱公司跟文大解約。