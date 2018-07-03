我與巴拉圭關係 外交部：巴國準總統稱堅定

2018-07-03 15:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕本報7月1日報導，巴拉圭準總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）以親筆信函邀請我總統蔡英文訪巴，更已經答應回訪台灣。對此，立法院外交及國防委員會今日審查外交部等4部會預算解凍案，外交部拉美司長俞大㵢表示，待阿布鐸正式就職後，才會擇期來台，而阿布鐸也強調，台灣是巴國堅定的友邦。

蔡英文政府上任至今逾2年，中國卻不斷奪我友邦，民進黨立委蔡適應質詢時問，巴拉圭剛完成總統選舉，似乎提及巴國與中國建交議題，目前我國和巴國關係如何？俞大㵢表示，兩岸關係並非巴國大選討論的議題，但阿布鐸當選後強調，台灣是堅定的友邦，巴拉圭會跟全世界貿易，當然包括中國，但不代表巴國跟台灣的關係會有變化。

蔡適應也詢問阿布鐸有意來台的細節，俞大㵢表示，蔡英文在阿布鐸當選後，隨即發賀函，阿布鐸回函並以私人邀請函邀請蔡英文參加就職典禮，也樂於訪台，但要等阿布鐸正式就職後，才會擇期來台訪問。至於蔡英文訪問時間，俞大㵢表示，這部分由總統府決定。

另外，非洲國家布吉納法索5月24日和我國斷交，我國原欲贈送布國一批特戰軍品將全數返送回國。蔡適應詢問此事進度，國防部情報參謀次長室國際事務處長邱俊榮表示，此批軍品正在運送途中，預計8月底返抵台灣，後續運用須視國家整體外交策略而定，目前有相關規劃，但還無法對外說明。