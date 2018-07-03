馬英九再戰2020？ 韓國瑜：馬的能力基層大多搖頭

對於外界盛傳馬英九2020年再度參選總統一事，韓國瑜稱基層對馬的「操守點頭，能力搖頭」。（資料照）

2018-07-03 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今接受台北之音「蔻蔻早餐」專訪，談及國民黨「三個太陽」問題，韓國瑜僅表示「他不了解，高深莫測」，不過對於外界盛傳馬英九2020年再度參選總統一事，他稱基層對馬「操守點頭，能力搖頭」。

「蔻蔻早餐」今專訪國民黨高雄市長參選人韓國瑜，主持人周玉蔻詢問對於，國民黨內部包含黨主席吳敦義、新北市長朱立倫和前總統馬英九這「三個太陽」的競合關係時，韓國瑜低調表示，他看不出來國民黨有這個問題，「他不了解，高深莫測」。

而對於為何馬英九沒有來輔選他的疑問？韓國瑜表示，不是馬英九不找他，而是他沒找馬英九，不過只要有機會，一定會請馬英九來輔選，那是否會請台北市長柯文哲來站台？韓國瑜指出，因國民黨在台北市長有提名，所以他不會主動邀請，但他來者不拒，甚至前副總統呂秀蓮要來輔選他都歡迎。

前總統馬英九近來動作頻頻，外界有拱其2020年回鍋選總統的聲音，但韓國瑜認為，他自己在基層跑，講道德操守，大家都對馬點頭，不過提到馬的能力，民眾卻大都搖頭，同時因為馬積極參與公共議題與活動，多少會影響國民黨，「畢竟現在黨主席不是你」，若馬有意挑戰2020，必須慎重思考。